КС признал неконституционным е-декларирование для антикоррупционных активистов

Конституционный суд признал неконституционными нормы закона «О предотвращении коррупции», которые обязывали представителей общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации. Соответствующее решение было принято в четверг большинством судей во время заседания Палаты, сообщил Укринформу осведомленный источник в суде.
«Конституционный суд отменил е-декларирование для антикоррупционных активистов», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 23 марта 2017 года Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона «О предотвращении коррупции» и обязала подавать декларации представителей Общественного совета добродетели, созданного в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», общественных советов, советов общественного контроля, созданных при государственных органах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.
Евросоюз тогда раскритиковал украинские поправки в закон об электронном декларировании, предусматривающие подачу деклараций общественными активистами.
30 марта 2017 года этот закон вступил в силу. Согласно ему, члены антикоррупционных общественных организаций обязаны с 1 января 2018 года подавать электронные декларации.
13 июня 2018 года уполномоченная по правам человека Людмила Денисова направила в КСУ представление о признании неконституционным электронного декларирования для общественных активистов.
В июле 2018 года в КСУ обратились 65 народных депутатов, которые также требовали отмены положения об обязательстве антикоррупционных активистов подавать е-декларации.
Уже 12 сентября Конституционный суд объединил оба производства в одно дело.
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