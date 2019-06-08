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АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке

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АМКУ подтвердил, что у них есть все для защиты конкуренции в новом энергорынке

АМКУ подтвердил, что у них есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений, сообщают Украинские Новости.

«Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства — как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка», — заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.

По мнению представительницы антимонопольного ведомства, новый рынок электроэнергии имеет преимущества по сравнению с действующей моделью.

«В действующей модели рынка негатива значительно больше, нежели даже в частично открытом рынке электрической энергии» — подчеркнула она.

Как сообщалось, за скорейший запуск рынка электрической энергии выступил представитель USAID Крассимир Канев: «Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить — глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее».

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой Украина получит в текущем году $2,5 млрд кредита.

Читайте также: Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, — USAID

На заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».

Премьер Министр В. Гройсман заявил, что рынок должен быть запущен вовремя.

По оценкам экспертов сейчас ведется техническая дискуссия относительно окончательных условий и положений нового рынка, готовящихся Кабинетом Министров.

АМКУ, энергорынок
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