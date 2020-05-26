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Герус обратился в СБУ и Антимонопольный комитет с просьбой расследовать манипуляции на энергорынке

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Герус обратился в СБУ и Антимонопольный комитет с просьбой расследовать манипуляции на энергорынке

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратился в Антимонопольный комитет и СБУ с просьбой провести расследование действий участников энергорынка, которые привели к обвалу цены электроэнергии 25 и 26 мая, а также проверить возможные манипуляции с заявками на покупку и продажу электроэнергии. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Последние дни на рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции. С заявок на покупку на „рынке на сутки вперед“ исчезло более 20 000 МВт-ч или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник-среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей, — заявил Андрей Герус. — Судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка, который контролирует (а) крупные энергоснабжающие компании, которые покупают электроэнергию, (б) генерирующие компании, которые продают. То есть такое может сделать только тот, кто имеет мощную рыночную власть на рынке электрической энергии».

Андрей Герус считает что такой масштабный обвал цены на рынке с одной стороны является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать финансовые проблемы другим участникам рынка (конкурентам). А с другой стороны, уже в ближайшее время это, вероятно, будет использовано для новых медиа-атак, мол, «власть довела область до глубокой энергетического кризиса».

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«Обвалить цену какие-то просто обычные трейдеры не могут, а вот один большой трейдер-«немонополист» может. Я выступаю против нерыночного падения цены, так же, как и против нерыночного роста цены, потому оба случая — это признаки сговора и злоупотребления монопольным положением",- резюмирует народный депутат.

СБУ, АМКУ, электроэнергия, энергорынок
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