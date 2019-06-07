Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее, – USAID

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно. Такая позиция была озвучена на рабочем совещании представителей энергетической отрасли «Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения», посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года. Об этом сообщило интернет-издание «Обозреватель».
На мероприятии присутствовали представители регулятора (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Крассимир Канев, старший экономист по вопросам энергетики USAID, оценивая степень подготовки рынка к запуску заявил: «Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка — невозможен».
Рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Это также было предметом обсуждения участников встречи. «Заявления, что нет конкуренции — не верен. Конкуренция есть уже сейчас», — отметил Крассимир Канев.
«Рынок сегментирован. И в каждом сегменте уже есть конкуренция. А когда начнется импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать», — подчеркнул он.
Канев также отметил, что в будущем цены на электроэнергию упадут. И причина снижения цен как раз в конкуренции. Относительно сроков введения рынка представитель USAID подчеркнул, что рынок необходимо вводить как можно скорее. «Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить — глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее», — уверен эксперт.
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой наша страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.
Как сообщалось, 5 июня на заседании Кабинета Министров Украины были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016