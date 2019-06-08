Журналист Рахманин пойдет по списку партии Вакарчука

Журналист, первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели» Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука «Голос». Об этом сообщают источники «Украинской правды».

Также координатор волонтерской программы в партии «Голос» Николай Выговский сообщил в субботу, что Рахманин «присоединился к команде».