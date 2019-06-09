Инвесторы Facebook проголосовали за отставку Цукерберга

Большинство внешних акционеров Facebook, которые в апреле потребовали снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, — это 68% — проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга, сообщает Голос Америки.

Главная причина критики Цукерберга со стороны внешних акционеров — недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей.

Однако, как отмечает издание, вероятно, это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина — двухуровневая система акций, согласно которому каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.

«Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании. Цукерберга может освободить только сам Цукерберг», — отмечает издание.

Предложение снять Цукерберга с должности уже выдвигалось в октябре 2018 года, однако с тех пор ситуация не изменилась.