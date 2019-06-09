Съезд Батькивщины пройдет в понедельник

Съезд Всеукраинского объединения «Батькивщина» состоится в понедельник в Киеве.

«Повестка дня съезда — участие партии во внеочередных парламентских выборах», — сообщили в пресс-службе партии.

Ожидается, что съезд утвердит список кандидатов в народные депутаты от «Батькивщины».

Форум пройдет в партийном офисе полисилы.