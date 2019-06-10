«Батькивщина» представила свою первую пятерку

Партия «Батькивщина» обнародовала только первую пятерку своего списка перед выборами. Ее представили на XIV съезде «Батькивщины» в Киеве, сообщает «Украинская правда».

Первые 5 позиций в партии выглядят так:

Юлия Тимошенко; Сергей Тарута; Валентин Наливайченко; Сергей Соболев; Елена Кондратюк.

Также Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова после досрочных выборов объединиться в коалицию с президентской партией «Слуга народа» в Верховной Раде IX созыва.