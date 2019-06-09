«Слуга народа» назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах – остальных назовут позже

Партия «Слуга народа» на съезде в воскресенье в Киеве представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах.

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) — блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области журналист Александр Дубинский.

По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.

Всего партия «Слуга народа» выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке ещё продолжается, сообщил ее глава Дмитрий Разумков.

«Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам», — сказал он на брифинге после завершения съезда.