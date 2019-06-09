У Зеленского обещают выставить достойных кандидатов по округам Кононенко, Пашинского и Грановского

Партия «Слуга народа» намерена выставить по округам, где будут идти действующие народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский (БПП), Сергей Пашинского («Народный фронт»), кандидатов, которые смогут составить им конкуренцию и победить.

«У нас там рассматриваются кандидаты, которые могут побороться с этими персонажами», — сказал на брифинге после съезда руководитель штаба партии Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, аналогичная ситуация будет по 96-му округу Киевской области против Ярослава Москаленко («Воля народа»), по округам в Одессе, Харькове.

«Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку», — отметил Корниенко.