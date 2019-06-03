Ярош собрался баллотироваться в Раду по списку «Свободы»

Лидер Национального движения «Дия», экс-лидер «Правого сектора», внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявляет, что согласился баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду по списку Всеукраинского объединения «Свобода».
«В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности — государства. Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение „Свобода“. Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов», — написал Яров на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Он отметил, что «лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм», поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.
«Достичь этого националисты могут, только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов», — написал Ярош.
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