Из-за Гончарука президент Украины оказался в безвыходном положении, - Андрей Билецкий

Из-за Алексея Гончарука президент Украины оказался в безвыходном положении — в шахматах это называется вилка. Если он отправит Премьер-министра в отставку, то, якобы, за личное оскорбление. А если не подпишет заявление, то оставит на должности некомпетентного профана.

Об этом лидер партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий рассказал в своём Telegram-канале.

«Если Зеленский или фракция примут отставку Гончарука, значит Зеленский — человек, обидевшийся на правду. Потому что он действительно оценивает состояние страны по цене оливье. У него много пустого места в голове в вопросах экономики. Но если он оставит Гончарука, то он оставит на должности неквалифицированного, непрофессионального, некомпетентного премьера, который сам оценивает себя в вопросах экономики как профан», — заявил Билецкий.

Политик считает, что такая ситуация в стране возникла исключительно из-за попадания во власть неопытных и некомпетентных людей.

«Так случилось потому, что у власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана обычных людей через телевизоры и благодаря деньгам, иностранным капиталам, что в них вливали олигархи типа Сороса», — сообщил Белецкий.

Напомним, что сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке. Впрочем, до сих пор однозначного решения об увольнении Гончарука нет. Причиной такого поступка стала аудиозапись рабочего заседания Кабмина, во время которого Гончарук намекает на примитивное понимание экономических процессов президентом и сам признает, что в этой теме профан.