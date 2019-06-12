Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне. Новую работу он опубликовал в Instagram.
Новое граффити сделано на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прибывающих из Евросоюза. По центру он разместил надпись KEEP OUT («Не пускать»), а в нижней части — крысу, которая бьет отвалившейся от надписи буквой «T» по замку.
«Арка в аэропорту Хитроу спасена», — подписал Бэнкси свою работу.
Публикацию за 14 часов оценили более 750 тысяч пользователей.
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