Картину Бэнкси с изображением Ленина продали на аукционе почти за миллион долларов

Картина британского уличного художника Бэнкси, на которой Владимир Ильич Ленин изображен в образе панка, ушла с молотка на торгах в Гонконге за 7,45 млн гонконгских долларов (около $960 тыс.). Это следует из информации, опубликованной во вторник на сайте аукционного дома Christie’s.
«Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте», — такой надписью Бэнкси сопроводил выставленный лот.
Картина «Ленин на виду» (Lenin in Sight, 2004) представляет собой черно-белый портрет революционера. При этом художник изобразил у него на голове прическу «ирокез», в проколотом левом ухе Ленина вдето несколько колец. В верхнем левом углу нарисован красный прицел.
Картина нарисована с помощью аэрозольного баллончика с краской на доске размером 59 на 60 см.
Это не первое изображение Ленина, сделанное Бэнкси. Ранее предводитель большевиков был нарисован британским художником катающимся на роликовых коньках с логотипом Nike.
24 мая на аукционе в Гонконге продали еще два произведения современного искусства, созданные Бэнкси. Его картина «Распродажа заканчивается сегодня» (Sale Ends Today, 2006) была продана за 47 млн гонконгских долларов (порядка $6 млн), а картина «Колибри» (Hummingbird, 2015) продана за 15,85 млн гонконгских долларов (примерно $2 млн).
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