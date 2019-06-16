США обещают обнародовать доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры

Вашингтон не сомневается в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе и намерен продемонстрировать имеющиеся у США доказательства этого. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
«Совершенно очевидно, что там произошло», — сказал госсекретарь. По его утверждению, «это были атаки со стороны Исламской Республики Иран». «Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть», — добавил госсекретарь.
Отвечая на вопрос о том, какие меры намерен принять Вашингтон в отношении Тегерана, Помпео подчеркнул: «Ирану следует ясно понимать, что мы продолжим предпринимать действия, чтобы не позволять ему вести себя таким образом». Глава внешнеполитического ведомства США выразил уверенность в том, что США смогут заручиться содействием других государств на этом направлении.
На вопрос о том, намерены ли США перебросить дополнительные силы в регион, Помпео ответил: «Президент Трамп недвусмысленно заявлял, что Иран не получит ядерное оружие. В этом состоит цель всей нашей кампании в отношении Ирана». Он также добавил, что США «намерены гарантировать свободу навигации» в регионе и готовы «принять все необходимые меры в дипломатической сфере и в других».
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