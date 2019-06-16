В Минобразования сообщили, на какие специальности будет минимальный проходной балл

В 2019 году минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия». На специальности «Право», «Международные отношения», «Публичное управление и администрирование», а также на фармацевтические специальности ввели суммарный проходной бал всех сертификатов ВНО на уровне 130 баллов, сказала государственный эксперт Анжелика Керничная в видеоразъяснении, обнародованном на сайте Министерства образования и науки.

«Каждый вуз в своих правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение. Однако есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза. Это касается медицинских специальностей „Стоматология“, „Медицина“ и „Педиатрия“. По этим специальностям минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов. То есть для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математике или физике.

Также на некоторые специальности установлено минимальное значение конкурсного балла. Это касается специальности отраслей знаний „Право“, „Публичное управление и администрирование“, „Международные отношения“, а также для магистратуры специальности „Фармация“, „Промышленная фармация“. В данном случае, когда вы подаете заявление на эти специальности, ваш общий конкурсный балл, то есть суммарный балл всех сертификатов ВНО, помноженный на все весовые коэффициенты, должен составлять не менее 130 баллов» — сказала Керничная.

Кроме того, в нынешней вступительной кампании остаются три корректирующих коэффициента к сертификатам ВНО: сельский, региональный и отраслевой.

Сельский коэффициент применяется для абитуриентов, которые окончили школу в год поступления на территории села и зарегистрированы в селе. В этом году не важно, сколько времени поступающий зарегистрирован в селе. Сельский коэффициент равен 1,02 для всех таких поступающих. А также он может быть равен 1,05 для поступающих на специальности, которым предоставляется особая государственная поддержка. Сельский коэффициент не применяется для абитуриентов, которые окончили школу либо зарегистрированны на территории поселков.

Региональный коэффициент применяется для абитуриентов, которые поступают в учреждения высшего образования, расположенные не в городе Киеве.

Региональный коэффициент равен 1,04 для 11 областей: Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской. Для всех других областей региональный коэффициент установлен на уровне 1,02.

Отраслевой коэффициент применяется для поступающих на специальности, которым предоставляется особая государственная поддержка. Он применяется только для заявлений по первой и второй приоритетности.

Региональный и отраслевой коэффициенты начисляются автоматически. Для того, чтобы получить сельский коэффициент, поступающему необходимо загрузить в электронный кабинет или добавить к бумажному заявлению справку о месте регистрации.