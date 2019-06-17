Зеленский посетил крупнейший в Европе кампус стартапов

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Париж с однодневным официальным визитом, посетил крупнейший в мире кампус стартапов Station F, открытый президентом Франции в июне 2017 года. Имея почти 1000 проектов из 50 стран, Station F в Париже является крупнейшим стартап-комплексом в Европе.

«Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома», — сказал Зеленский во время визита.

«Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине», — сказал глава государства, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. «У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении», — отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций.

«Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать „страну в смартфоне“, и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой», — заявил Зеленский.