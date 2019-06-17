Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер на скамье подсудимых

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире. Как сообщают местные СМИ, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

По данным журналистов, во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. Согласно одной из версий, у него случился сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений.