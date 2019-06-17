Зеленский не готов к диалогу с сепаратистами и хочет встречу в нормандском формате

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в «минском формате». Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Украинская правда.
Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: «Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами».
Зеленский опроверг эти слова.
«Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь», — подчеркнул он.
Он также рассказал, что внешнеполитические советники стран-членов «нормандского формата» в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран.
«Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом», — сказал он.
В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в «нормандском формате».
«Когда придет время, Франция готова провести заседание „нормандского формата“, чтобы поддержать обязательства. Но до этого нам нужно сделать определенные шаги, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства», — сказал он.
Позже Зеленский добавил, что для начала диалога «надо начать с конкретных шагов».
«По моему мнению, конкретные шаги — это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет прекращение огня, будет разведение войск, мы должны построить и мы должны делать гуманитарную миссию — построить мост в Станице Луганской», — сказал он.
«Эти шаги, я думаю, очень несложные, очень срочные, и мы можем их сделать в ближайшее время. И тогда мы возвращаемся к „нормандскому формату“ и к решению этого серьезного конфликта», — добавил Зеленский.
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