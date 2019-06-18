За всех мажоритарщиков Зеленского в Киеве отвечает смотрящий Коломойского Вавриш, – источники

Бизнес партнер и близкий друг главы Администрации президента Андрея Богдана Андрей Вавриш пытается «сесть на потоки» в Киеве с помощью мажоритарщиков, идущих от партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Об этом изданию Информатор сообщили осведомленные в ситуации источники.
«За всех мажоритарщиков Зеленского в столице отвечает новый смотрящий Вавриш», — заявил источник.
При этом он подчеркнул, что Андрей Вавриш фактически является доверенным лицом олигарха Игоря Коломойского, с которым также тесно связан и глава АП.
«Вавриш — это именно тот человек, которому Коломойский вместе с Богданом поручили захватить потоки в Киеве и отодвинуть от них серого кардинала Столара (столичный бизнесмен Вадим Столар, которому приписывают фактическое руководство городом, — ред.).
Напомним, ранее сообщалось, что в АП планируют сместить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Также сообщалось, что собеседования всех потенциальных кандидатов на пост главы КГГА проходят «через кабинет Андрея Вавриша».
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