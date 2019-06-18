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Зеленский рассказал, с какой фразы начнет разговор с Путиным
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Зеленский рассказал, с какой фразы начнет разговор с Путиным

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Зеленский рассказал, с какой фразы начнет разговор с Путиным

Президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросили журналисты. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

Зеленский выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины, отметив, что любит полуостров и много раз там бывал. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил он.

По его словам, в Киеве уверены, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

Зеленский считает санкции инструментом, который может помочь вернуть территории и добиться прекращения огня. «Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить», — сказал президент Украины.

Напомним, что Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах президента, главы государств не встречались и не говорили по телефону. В Кремле заявляли, что Путин государства занимает выжидательную позицию. «В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Сам Путин говорил, что не отказывался от контактов с Зеленским, но отметил, что таких предложений не поступало. Президент добавил, что не поздравил Зеленского из-за того, что он говорит о России как о враге.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Владимир Путин, Владимир Зеленский
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