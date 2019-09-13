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Коломойский уверяет, что встретился с Зеленским первый раз за 4 месяца

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Коломойский уверяет, что встретился с Зеленским первый раз за 4 месяца

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с момента его инаугурации.

«Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору — меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз — я еще раз приду», — сказал Коломойский журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам на встрече у Зеленского «присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики».

Коломойский рассказал, что на встрече в Офисе президента присутствовали также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете НАК «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Бизнесмен также отверг идею, что является советником Зеленского. «Чтобы быть советником нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца это не работа», — добавил он.

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Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

«В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере», — сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбук во вторник.

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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