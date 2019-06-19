Платини выпустил из под ареста без предъявления обвинения

После задержания сотрудники правоохранительных органов интересовались у бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини организацией чемпионата Европы по футболу 2016 года, проведением чемпионата мира в России, готовящимся турнире в Катаре, а также задавали вопросы о работе ФИФА. Об этом сам Платини сообщил журналистам, освободившись после задержания, пишет AFP.
В полицейском участке экс-чиновник провел более 12 часов. Его задержали накануне по подозрению в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Турнир должен будет состояться в Катаре.
Рано утром 19 июня адвокат Платини Уильям Бурдон, уточняет агентство, заявил, что его подзащитного отпустили без предъявления обвинений. Случившееся он охарактеризовал фразой: «Много шума из ничего».
Сам экс-президент УЕФА, выйдя из полицейского управления по борьбе с коррупцией в Нантере, отметил, что его пребывание под стражей показалось ему долгим. «Но учитывая количество вопросов, это не могло занять меньше времени», — отметил он, уточнив, что, в частности, ему задавали вопросы про ФИФА, Евро-2016, чемпионат мира по футболу в России и чемпионат мира 2022 года, который должен состояться в Катаре.
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