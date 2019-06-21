Президент Молдовы требует отставки всего состава Конституционного суда

Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от членов Конституционного суда, которые в пятницу подверглись критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы, уйти в отставку. Об этом глава республики написал в Facebook, комментируя спровоцированный молдавскими судьями политический кризис, когда в стране действовало два правительства.
Венецианская комиссия в пятницу выступила с заявлением, в котором признала легитимность нынешнего парламента и правительства Майи Санду.
«В ходе дебатов было подчеркнуто, что случай Республики Молдова — исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике комиссии. Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности — это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе», — отметил президент.
Он привел выдержки из заключения ВК, согласно которым молдавские судьи не соблюдали как свои собственные процедуры, так и принцип равенства сторон, когда не пригласили на разбирательство представителей парламента или президента. Также в ВК признали, что отведенный законом срок на формирование правительства истекал 9 июня, поэтому сформированное 8 июня правительство Майи Санду является легитимным.
Эксперты ВК обратили внимание на незаконность одновременного назначения трех из шести судей КС за несколько месяцев до парламентских выборов. Кроме того, комиссия сочла, что многократное преодоление президентского вето, которое КС разрешал по запросу контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), противоречило конституции.
Напомним, что КС Молдовы был одним из активных участников кампании по противостоянию смене власти в стране, приняв ряд незаконных решений, которые сам же потом и отменил.
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