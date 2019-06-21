Приватбанк запустит новую версию «Приват24»

Приватбанк намерен в августе 2019 года запустить новую версию интернет-банка «Приват24». Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл в интервью «Интерфакс-Украина».

«Ожидаю, что новая версия „Приват24“ будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — сказал он.

Крумханзл также сообщил, что с апреля текущего года проводится бета-тестирование новой версии «Приват24», в котором участвует более 20 тыс клиентов.

«Новый „Приват24“ будет базироваться на абсолютно новой архитектуре. Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы», — сказал банкир.

В новой версии «Приват24» основным для получения услуг будет смартфон.

По словам Крумханзла, в 2018 году доля операций в мобильной версии «Приват24» достигла 60%.

В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой «Приват24» в мобильном телефоне.

К концу текущего года, как ожидается, их количество превысит 10 млн.

Напоминим, что Приватбанк анонсировал перезапуск Приват24 в январе.

«Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период — до этого момента будет работать старая версия сервиса. В новом Приват24 осталось 0% старого кода» — рассказывал руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.

По словам Харитича, банк отказался от платформы Corezoid, которая принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса Приватбанка Александру Витязю, в августе прошлого года.

«У нас закончился контракт. У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков — многие сбои в работе банка были вызваны именно ими», — сказал он.

Позже сам Витязь обвинил Приватбанк в незаконном использовании своих разработок.