В Приват24 появится возможность купли-продажи валюты

ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты получат возможность мгновенно покупать и продавать в Приват24 доллары и евро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне в рамках установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки.

Функция будет открыта вместе с введением в действие закона «О валюте и валютных операциях».