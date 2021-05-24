ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

Государственный ПриватБанк запустил услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

«Чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24, надо перейти к сервисам, нажать „Перевод на карту“ и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн», — говорится в сообщении.

Указывается, что для использования услуги необходимо загрузить последнее обновление Приват24.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место среди 73 действовавших в стране банков.