Клиенты Приват24 жалуются на перебои в работе приложения

Клиенты государственного ПриватБанка отмечают перебои в работе мобильного Приват24.

В частности, замечены проблемы с запуском приложения и проведением платежей.

«Приватбанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов. Не работает Приват24, есть проблемы с платежами. Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ», — сообщил нардеп Александр Дубинский.

Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии «дезинформационными».

«ПриватБанк регистрирует обращения клиентов по поводу дезинформационных сообщений о перебоях в работе банка. Эта информация ложная и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место», — говорится в сообщении банка.