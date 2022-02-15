Клиенты Приват24 жалуются на перебои в работе приложения

Клиенты государственного ПриватБанка отмечают перебои в работе мобильного Приват24.
В частности, замечены проблемы с запуском приложения и проведением платежей.
«Приватбанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов. Не работает Приват24, есть проблемы с платежами. Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ», — сообщил нардеп Александр Дубинский.
Со своей стороны пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии «дезинформационными».
«ПриватБанк регистрирует обращения клиентов по поводу дезинформационных сообщений о перебоях в работе банка. Эта информация ложная и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место», — говорится в сообщении банка.
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