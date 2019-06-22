Из-за жары возможны отключения электроэнергии в Украине

«Укрэнерго» предупреждает о возможности аварийного отключения электроэнергии в связи с высокой температурой воздуха. Соответствующее заявление от 21 июня размещено на сайте компании.
«В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт», — говорится в заявлении.
Там отмечается, что при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.
«В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний», — заявили в «Укрэнерго».
Там уточнили, что пока вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.
«При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация», — предупреждают в компании.
Там отметили, что в таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы.
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