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СМИ узнали настоящую причину возврата Коломойского и Боголюбова в страну

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СМИ узнали настоящую причину возврата Коломойского и Боголюбова в страну

Бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вернулись в Украину из-за расследования в США, а не в связи со сменой политических обстоятельств. Об этом пишет ZN.UA.

Согласно части 2 статьи 25 Конституции Украины, гражданин Украины не может быть выдан другому государству. В Израиле аналогичной нормы нет.

Журналисты выяснили, что Боголюбов, как только вернулся в Украину, сразу обратился в миграционную службу, чтобы вернуть себе украинский паспорт, от которого он отказался еще 15 лет назад.

Коломойскому и Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции.

Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

Коломойского и Боголюбова также подозревают в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.

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По данным ZN.UA, внимание на бывших собственников ПриватБанка Федеральное бюро расследований США обратило давно — еще в пик украинского банковского кризиса.

«США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны», — говорится в статье.

Издание отмечает, что ФБР общалось на эту тему и с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, и экс-министром финансов Натальей Яресько. Но обе они уверены, что действовали правильно.

Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, ФБР
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