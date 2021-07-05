Елизавета II наградила Национальную службу здравоохранения

Королева Великобритании Елизавета II наградила в понедельник Георгиевским крестом Национальную службу здравоохранения (NHS), которая была создана ровно 73 года назад. Высшей гражданской награды Великобритании и британского Содружества отмечены заслуги организации в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

«Эта награда присуждается всем сотрудникам NHS, бывшим и настоящим, во всех сферах здравоохранения» в четырех регионах страны, говорится в послании королевы.

По словам главы NHS Саймона Стивенса, перед лицом пандемии коронавируса сотрудники службы, а также сотни тысяч волонтеров проявили лучшие качества, в том числе силу духа, профессионализм и сострадание.

Только в третий раз со времени основания награды в 1940 году королем Георгом VI ею отмечены коллективные заслуги страны или службы. В 1942 году Георгиевским крестом был награжден народ Мальты, в 1999 году — Королевская полиция Ольстера.