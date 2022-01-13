Сына королевы Великобритании, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиненный в изнасиловании, лишен воинских званий и королевского патронажа, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — говорится в заявлении.
Ранее правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.
Джуффре — одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. В ее иске против британского принца говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу. Принц Эндрю ранее заявлял, что не вступал в связь с Джуффре.
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