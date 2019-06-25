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Филарет рассказал о тайной сделке Порошенко с Варфоломеем

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Филарет рассказал о тайной сделке Порошенко с Варфоломеем

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение, согласно которому Константинопольский патриархат получит контроль над рядом монастырей в стране. Об этом Филарет заявил на пресс-конференции по результатам Синода ПЦУ, который состоялся в Киеве 24 июня.

«3 ноября 2018 года президент Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение, по которому в Украине открываются экзархаты. Эти ставропигиальные экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю Украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей», — сказал Филарет.

По его словам, сделка была тайной, и он о документе ничего не знал.

При этом он со ссылкой на статью в издании «Вести» сообщил, что ПЦУ до момента передачи этих храмов и монастырей должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4000 до 20000 долларов. Однако впоследствии он озвучил другую сумму — 28 млн ежемесячно, но не уточнил в какой именно валюте.

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Напомним, что 24 июня на Синоде ПЦУ был принят ряд решений относительно проведенного недавно Филаретом собора, на котором он объявил о «восстановлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)». ПЦУ подчинила себе все церкви Киевской епархии, приняв решение о потере Филаретом «канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией».

Константинопольский патриархат, Филарет, ПЦУ
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Комментарии (1)
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Гость
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семен семенович
семен семенович 55 минут назад

не знал не знал. а только сейчас узнал и рассказал? лукавит филарет

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