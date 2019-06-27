Европейцы выступают за дополнительный налог для Facebook и Google

Большинство европейцев и больше половины американцев поддерживают введение дополнительного налога для компаний Facebook, Apple, Google и Amazon, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IFop для Sputnik News.
Во Франции респондентов попросили оценить уже введенный в стране налог в отношении вышеназванных компаний: в его поддержку высказались более 79 процентов опрошенных.
Жителей Германии и Великобритании, в свою очередь, спросили о необходимости обложения Facebook, Google, Apple и Amazon дополнительным налогом в будущем. Такие меры в отношении компаний-монополистов в своей сфере поддержали 72 процента немцев и 71 процент британцев.
Американцы к подобному предложению отнеслись более скептично. Тем не менее, о необходимости введения дополнительного налога для вышеперечисленных компаний заявили 53 процента опрошенных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016