Вице-президент Facebook признался, что нанял пиарщиков критиковать Google и Apple

Покидающий свой пост вице-президент американской корпорации Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за найм фирмы Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple.
«Ответственность за эти действия лежит на руководстве команды по коммуникациям. Это я», — говорится в заявлении Шрейджа, опубликованном в среду на сайте Facebook. «Я был в курсе и одобрил решение нанять Definers и подобные фирмы», — отметил он, добавив, что сожалеет о своей неудаче.
В заявлении Шрейдж признал, что Facebook просила Definers Public Affairs «заниматься работой, связанной с конкурентами», отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.
15 ноября газета The New York Times сообщила о том, что Facebook сотрудничала с Definers Public Affairs, которая размещала критические статьи о Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers Public Affairs для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica. Кроме того, как писало издание, Definers Public Affairs также пыталась дискредитировать лиц, выступавших против Facebook, в частности американского миллиардера Джорджа Сороса, который в январе заявил, что Google и Facebook монополизировали рынок, препятствуют инновациям и создают зависимость от сервисов, которые они предлагают.
Как утверждал источник газеты, после публикации материала The New York Times Facebook прекратила сотрудничество с Definers Public Affairs. Он также указал, что основатель социальной сети Марк Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг не знали о задачах, которые фирма выполняла для соцсети.
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