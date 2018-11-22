Вице-президент Facebook признался, что нанял пиарщиков критиковать Google и Apple

Покидающий свой пост вице-президент американской корпорации Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за найм фирмы Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple.

«Ответственность за эти действия лежит на руководстве команды по коммуникациям. Это я», — говорится в заявлении Шрейджа, опубликованном в среду на сайте Facebook. «Я был в курсе и одобрил решение нанять Definers и подобные фирмы», — отметил он, добавив, что сожалеет о своей неудаче.

В заявлении Шрейдж признал, что Facebook просила Definers Public Affairs «заниматься работой, связанной с конкурентами», отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.

15 ноября газета The New York Times сообщила о том, что Facebook сотрудничала с Definers Public Affairs, которая размещала критические статьи о Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers Public Affairs для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica. Кроме того, как писало издание, Definers Public Affairs также пыталась дискредитировать лиц, выступавших против Facebook, в частности американского миллиардера Джорджа Сороса, который в январе заявил, что Google и Facebook монополизировали рынок, препятствуют инновациям и создают зависимость от сервисов, которые они предлагают.

Как утверждал источник газеты, после публикации материала The New York Times Facebook прекратила сотрудничество с Definers Public Affairs. Он также указал, что основатель социальной сети Марк Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг не знали о задачах, которые фирма выполняла для соцсети.