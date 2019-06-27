Парламент Кыргызстана снял неприкосновенность с бывшего президента

Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили в четверг постановление о лишении неприкосновенности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«За лишение экс-президента неприкосновенности проголосовало необходимое количество депутатов, после принятия данного решения Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности», — заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, за постановление отдали голоса 106 из 120 парламентариев.

Ранее представители киргизских правоохранительных органов неоднократно заявляли о наличии уголовных дел в отношении бывшего руководителя страны, к расследованию которых они не могли приступить из-за наличия у Атамбаева иммунитета. После сегодняшнего решения парламента следствие имеет право начать расследование данных дел и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого вплоть до ограничения его свободы.

Согласно выводам специально созданной депутатской комиссии по лишению экс-президента статуса неприкосновенности и генпрокуратуры республики, фамилия Атамбаева фигурирует в пяти связанных с нарушением закона эпизодах.

В частности, бывший руководитель Кыргызстана подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Сам бывший глава киргизского государства несколько дней назад публично объявил, что не собирается являться на допросы и заверил, что считает историю с лишением неприкосновенности политическим преследованием со стороны нынешнего руководства государства.