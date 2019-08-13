Бывшего президента Киргизстана обвинили в подготовке госпереворота

Задержанный 8 августа бывший президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев готовил в стране государственный переворот. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев.

«Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота», — сказал он. По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. «Атамбаев готовился к этому», — сказал он.

Также по словам Опумбаева, боец спецназа при штурме резиденции Атамбаева был убит из оружия экс-президента.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев сдался властям после того, как два дня вместе со сторонниками отражал попытки штурма его резиденции спецназом.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.

Летом 2019 года парламентская комиссия обвинила Атамбаева в коррупции, сокрытии доходов и освобождении криминального авторитета. Операцию по его задержанию начали в связи с тем, что он не явился на допрос в Генпрокуратуру.