Бывшего президента Киргизстана поместили в следственный изолятор

В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу «Интерфаксу» его адвокат Сергей Слесарев.
«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — сообщил Слесарев.
По его словам Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.
Напомним, что вчера Алмазбек Атамбаев сдался властям после того, как два дня вместе со сторонниками отражал попытки штурма его резеденции спецназом.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.
Летом 2019 года парламентская комиссия обвинила Атамбаева в коррупции, сокрытии доходов и освобождении криминального авторитета. Операцию по его задержанию начали в связи с тем, что он не явился на допрос в Генпрокуратуру.
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