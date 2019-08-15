Бывший президент Киргизстана стал фигурантом еще двух уголовных дел

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом сообщил СМИ в четверг адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», — сказал он. По его словам, по данным фактам «созданы две отдельные следственные группы».

Бывшему президенту за последние пять дней были вручены уведомления в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконной сделке со зданием промышленной группы «Форум» в Бишкеке.