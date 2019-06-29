Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита G20 прошли в положительном ключе. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — сообщил Трамп.
По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами. «Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — подчеркнул Трамп.
Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком.
Встреча Путина и Трампа прошла на полях саммита G20 в японской Осаке 28 июня. Она продлилась 1 час 20 минут. Среди тем, которые затронули лидеры, были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла. Помимо этого они договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями, а также условились «говорить по острым вопросам».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016