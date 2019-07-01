В июне жара в Австрии побила несколько рекордов

В течение июня более на более чем 100 метеостанциях в австрийской части Альп зафиксировали рекордно высокую температуру. Об этом сообщает «Австрийское агентство печати» со ссылкой на данные Центрального института метеорологии и геодинамики Австрии (ZAMG).
«Это очень впечатляет. Июнь принес много рекордов. У нас в Австрии сейчас 270 измерительных пунктов и более чем на 100 из них вдоль северной части Альп были зафиксированы рекорды», — заявил представитель ZAMG Райнер Кальтенбергер.
В частности, в последний день июня было зафиксировано +38,5°C в Иннсбруке — рекордная жара за все время наблюдения в федеральной земле Тироль. В воскресенье рекордные +37,4°C были зафиксированы в Верхней Австрии и Зальцбурге, а также +37,3°C в Штирии.
По прогнозам синоптиков, в понедельник на востоке Австрии ожидается до +38°C.
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