Джонсон готов доказать Путину жизнеспособность либерализма

Бывший министр иностранных дел Великобритании написал статью в газету Daily Telegraph, вступив в полемику с президентом России Владимиром Путиным касательно того, изжил ли себя либерализм. По его словам, у Великобритании есть возможность доказать свою точку зрения, выйдя наконец из Евросоюза.

По словам Джонсона, важными особенностями либеральной демократии являются равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании. «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков», — считает Джонсон.

Претендующий на пост главы правительства Великобритании политик объяснил, что именно поэтому граждане выступили за Brexit. «Если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?» — задался вопросом Джонсон. По его словам, Великобритания ничем не будем отличаться от стран, где голосование проводится, формально у людей спрашивают их мнение, но на него никто не обращает внимания. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти», — написал он.

«Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет», — написал Джонсон.

Вызвавшая критику Джонсона статья Владимира Путина была опубликована на минувшей неделе в газете Financial Times. В ней глава РФ заявил, что «современная так называемая либеральная идея просто себя изжила окончательно». «Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Токио, Путин заявил, что его удивило столь большое внимание к интервью FT, которое он считал проходным. При этом он отметил, что, говоря про устаревший либерализм, он имел в виду сексуальное разнообразие и мультикультурализм, с которыми, по мнению Путина, не согласны многие жители Европы.