Следующая конференция по поддержке реформ в Украине пройдет в Литве

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве, сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада).

«Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва», — написал Линкявичус в своем аккаунте в Твиттер во вторник. В этом же твите глава МИД Литвы опубликовал совместное фото с президентом Украины.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.