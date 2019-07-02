Следующая конференция по поддержке реформ в Украине пройдет в Литве

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве, сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада).
«Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва», — написал Линкявичус в своем аккаунте в Твиттер во вторник. В этом же твите глава МИД Литвы опубликовал совместное фото с президентом Украины.
Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.
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