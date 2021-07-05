Зеленский едет в Вильнюс говорить про реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе.

Как сообщает Офис президента Украины, во время визита также запланировано проведение переговоров Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Кроме того, в рамках визита Владимир Зеленский по приглашению президента Литовской Республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы», — сказано в сообщении.