Зеленский подписал указ о предоставлении Литве гуманитарной помощи – Украина пошлет колючую проволоку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 341/2021 «О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике», сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

«Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинет министров Украины обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Как сообщалось, Кабмин на заседании одобрил проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.