В Верховном суде уверяют, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.
Об этом на брифинге в среду заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, суд обязал ЦИК лишь продолжить рассмотрение документов.
«ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат — я не комментирую». — сказал Смокович, добавив, что в ЦИК есть еще «институт отмены регистрации», если получены доказательства нарушения законодательства о необходимых условий для регистрации.
Напомним, что 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария. Ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет. Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что эти лица не живут в Украине.
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