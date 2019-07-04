Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа

Менее половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту, сообщает издание The Hill со ссылкой на социологическое исследование Gallup.

Согласно результатам опроса, идею импичмента Трампа поддержали 45% респондентов, в то время как 53% выступили против этого.

Отмечается, что импичмент действующего американского президента поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

Рейтинг одобрения действий Трампа на посту президента составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% и был рейтинг Трампа большее время его президентства, отмечает The Hill.

Издание подчеркивает, что опрос проходил на фоне того, как демократы в Палате представителей погружены во внутрипартийную дискуссию о том, стоит ли начать процедуру импичмента против Трампа.