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Западный соцопрос: 82,3% считают причастность президента к деятельности офшоров недопустимой, разрыв между «Слугой народа» и ОПЗЖ сокращается до минимума

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Западный соцопрос: 82,3% считают причастность президента к деятельности офшоров недопустимой, разрыв между «Слугой народа» и ОПЗЖ сокращается до минимума

В случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы 5 партий, а наибольшее количество голосов получили бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года. 

По результатам опроса, ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" - 17,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16,9%, "Европейская солидарность" - 16,3%, "Батькивщина" -12,5%, "Сила и Честь" - 5,1% (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором). Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

64,6% опрошенных считают, что Владимир Зеленский плохо справляется со своими обязанностями на посту президента Украины. Противоположное мнение выразили лишь 9,5% респондентов.

Оценивая недавнюю пресс-конференцию Владимира Зеленского, посвященную "экватору" его пребывания на посту Президента Украины, большинство опрошенных отметили, что это "коммуникационный проигрыш Зеленского и его команды" (74,3%):

Говоря о недавних скандалах с участием высшего руководства Украины, 53,2% отметили, что в наибольшей мере по его репутации в Украине и за ее пределами ударит расследование на основе Pandora Papers (причастность Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к офшорам). 17,7% опрошенных в качестве такого фактора указали на Вагнергейт, еще 11,3% отметили обстоятельства снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины:

Высказывая свое отношение к действиям власти по ограничению вещания украинских телеканалов, включая закрытие "112 Украина", "ЗИК" и "Ньюзван", случаи цензуры в отношении "UA:Перший" и "ДОМ", попытки влияния на редакционную политику "Украины" и "Украины 24", подавляющее большинство опрошенных (71,6%) не поддержали такие действия власти: 

В блоке вопросов, посвященных недавнему офшорному скандалу с участием президента Украины Владимира Зеленского, были зафиксированы следующие тенденции: 68,5% опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, знают ли они о причастности Зеленского и его ближайшего окружения (нынешнего главы СБУ Ивана Баканова, первого помощника президента Сергея Шефира и др.) к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний, которые принимали участие в теневых операциях по минимизации налогов и отмыванию денег (так называемые документы Pandora Papers).

Подавляющее количество респондентов (82,3%) уверены в том, что причастность высших должностных лиц к деятельности офшоров является недопустимой.

64,8% опрошенных были готовы поверить информации о причастности Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к теневым финансовым операциям по минимизации налогов и отмыванию средств даже без расследования на основе документов Pandora Papers:

67,7% респондентов уверены, что в результате расследования на основе документов Pandora Papers репутация украинской власти в мире ухудшится. Противоположное мнение высказали только 1,2% опрошенных.

Также 52,5% опрошенных уверены в том, что результаты расследования на основе документов Pandora Papers приведут и к падению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" в Украине. 

В дальнейшем внимательно следить за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, к созданию которых причастен президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение планируют не менее 65% опрошенных. Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов - 2,014 человек. Вероятная погрешность - 2,2%.

опрос, Слуга народа, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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