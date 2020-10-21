Стало известно, кто будет проводить и финансировать опрос Зеленского

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами для украинцев будет финансировать партия «Слуга народа», которая заключит договор с социологической компанией для его проведения.
«Пять вопросов от президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия „Слуга народа“. Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета партии 20 октября», — сообщается на странице партии в «Фейсбук» в среду.
В «Слуге народа» убеждены, что это законно.
«Слуга народа» не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Лица, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", — указали в партии.
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