Стало известно, кто будет проводить и финансировать опрос Зеленского

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами для украинцев будет финансировать партия «Слуга народа», которая заключит договор с социологической компанией для его проведения.

«Пять вопросов от президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия „Слуга народа“. Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета партии 20 октября», — сообщается на странице партии в «Фейсбук» в среду.

В «Слуге народа» убеждены, что это законно.

«Слуга народа» не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Лица, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", — указали в партии.