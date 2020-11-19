В «Слуге народа» не признаются, сколько потратили на «5 вопросов от президента»

В партии «Слуга народа» отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса «5 вопросов от президента» в день выборов.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на ответ на свой запрос.

В партии сослались на закон «О доступе к публичной информации», согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в «Слуге народа» говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании «5 вопросов от президента» не является публичной информацией.

При этом «Слуга народа» заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. Сами вопросы он называл потом, один за другим.

Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Финансировать его должна была партия «Слуга народа». По данным общественной сети «ОПОРА», расходы должны были составить около 103 млн грн. В самой партии сумму не называли.