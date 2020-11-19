Войти
В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
инфраструктура
В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
Украина купит 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19
официально
Украина купит 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В «Слуге народа» не признаются, сколько потратили на «5 вопросов от президента»

249
В «Слуге народа» не признаются, сколько потратили на «5 вопросов от президента»

В партии «Слуга народа» отказались называть сумму средств, потраченную на проведение опроса «5 вопросов от президента» в день выборов.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на ответ на свой запрос.

В партии сослались на закон «О доступе к публичной информации», согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, если это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в «Слуге народа» говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании «5 вопросов от президента» не является публичной информацией.

При этом «Слуга народа» заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. Сами вопросы он называл потом, один за другим.

Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Читайте также: В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Финансировать его должна была партия «Слуга народа». По данным общественной сети «ОПОРА», расходы должны были составить около 103 млн грн. В самой партии сумму не называли.

опрос, Слуга народа, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 19 ноября 2020
Среда, 18 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Пол Грэм
Пол Грэм
венчурный инвестор

Как начинать новое дело без страха

Одна из самых главных причин, почему людям не удается добиться выдающихся результатов - это страх сделать что-то невразумительное. И этот страх не иррационален. Во многих отличных проектах бывает стадия, когда они не кажутся впечатляющими даже их создателям. Но чтобы создать что-то значительное, через этот этап необходимо пройти. И получается далеко не у всех. Большинство людей не доходят даже до стадии, когда они делают что-то, что может их смутить, не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. Они слишком напуганы, чтобы сделать даже первый шаг.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства православия.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Перечитал книгу Джун Чанга «Злые самаритяне», где автор делает акцент на негативных моментах неолиберальной экономической политики и целесообразности протекционизма. Несколько соображений об утверждениях автора, методах и способах их обоснований.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016